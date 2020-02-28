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Чехарда в Раубичах: норвежцы опять третьи, Беларусь снова без медали

Апелляционное жюри чемпионата Европы по биатлону, проходящего в эти дни в Раубичах, удовлетворило протест команды Норвегии – бронзовая медаль в смешанной эстафетной гонке останется у нее, сообщила Белорусская федерация биатлона.

В четверг в Раубичах состоялся микст, победу в котором праздновали украинцы, вторыми стали россияне, а норвежцы – третьими. Белорусы расположились на четвертой строчке в итоговом протоколе. После гонки белорусская сторона подала протест на неспортивное поведение норвежского биатлониста, вытолкнувшего Сергея Бочарникова с трассы на последнем круге. Спустя некоторое время Международный союз биатлонистов встал на сторону команды Беларуси, однако норвежцы решили оспорить это решение.

"Протест команды Норвегии удовлетворен. Апелляционное жюри еще раз рассмотрело всю ситуацию. Принимая во внимание визуальные материалы, а также отчеты свидетелей, Апелляционное жюри, решило принять протест и поддержать результаты как на финише", – сказали в БФБ.

Там также отметили, что в результате команда Норвегии остается по-прежнему третьей в миксте, а Беларуси – четвертой.

Церемония награждения спортсменов, которые принимали участие в данной гонке, состоится в субботу 29 февраля. На этот же день в Раубичах запланированы два старта – женский и мужской спринты.
Sputnik
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