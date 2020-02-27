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КХЛ. Минское «Динамо» обыграло московское в заключительном матче сезона

27 февраля минское "Динамо" в своем последнем матче в сезоне КХЛ встречалась с московскими динамовцами. "Зубры" - аутсайдеры лиги, и сегодняшний матч для них ничего не решал.

Однако неожиданно для всех минские хоккеисты показали интересную игру и победили со счетом 4:3 (1:3, 3:0, 0:0), передает "Еврорадио".

В первом периоде «зубры» пропустили первую шайбу уже на второй минуте встречи, а на шестой - вторую. Только на 15-й минуте матча Андрей Костицын "размочил" счет, и после этого игра перестала идти по привычному за этот сезон сценарию.

Костицын в этом матче оформил хет-трик, а победную шайбу забил Александр Павлович на 37-й минуте встречи.
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