Позже на официальном сайте IBU появилась информация о дисквалификации норвежской сборной, белорусы таким образом получают бронзовые медали.

В качестве свидетеля привлекался представитель сборной России, комиссия просматривала видео с камер, чтобы вынести окончательное решение.

Вот как выглядит итоговый протокол





Отметим, что встречный протест подали и норвежцы, решение по нему пока неизвестно. Награждение в связи с этим перенесено на субботу.