Бронзовый призер чемпионата мира по боксу среди женщин в категории свыше 81 кг Екатерина Ковалева пояснила, что не намеревается продолжать выступать за белорусскую сборную, и разъяснила, какие причины побудили принять кардинальное решение, передает pressball.by





- Мне поступает немало вопросов на тему того, почему я ушла из национальной сборной по боксу. Кроме того, птички нашептали, что я неблагодарная, негодяй и чуть ли не тварь! И все делают невинный вид, будто бы не понимая, в чем причина. Итак, в октябре 2019 года я ездила на чемпионат мира по боксу. Перед тем, как начать к нему подготовку, задала вопрос: будут ли мне выделены денежные средства или премия, если покажу результат. Грубо говоря, если привезу медаль. Так как не хотелось второй раз вставать на те же грабли — как в 2015-м, когда меня страна также ничем не отблагодарила за золото ЧМ и даже не вернула деньги за поездку. Мне ответили так: мол, конечно, своих спортсменов ценим и поощряем. Конечно, это стало дополнительной мотивацией.





И что же оказалось? После бронзы ЧМ-2019 меня на протяжении двух-трех месяцев попросту "футболили". Одни отправляли к другим, третьи — к четвертым. Длилась такая канитель, и было ощущение, что я как на паперти бегаю ко всем и попрошайничаю. В то же время видела, как по достоинству были встречены и оценены мои конкурентки по ЧМ: цветы, поощрительные грамоты, премии… Всех отправили на восстановительный отдых к морю. Мне же не сказали даже "спасибо". Даже никто не удосужился распечатать листик формата "А4". Мол, мы рады, что ты такая вообще существуешь и благодарим тебя за достижения. Ничего не было сделано вообще!





В конце концов дошла до председателя Белорусской федерации бокса. На что получила ответ: "Какая тебе премия? Она тебе не положена вообще! Тебе не хватило одной спортсменки среди участниц в категории для премии". Вот так: всем везде хватило, а Ковалевой — не хватило. Зато для присвоения звания "Мастер спорта международного класса" хватило. Ну и все. Дальше — якобы тренируйся. Через два года у тебя снова ЧМ, надо выигрывать. Я невольно задумалась: и какой в этом смысл? Чтобы выживать? Я кому-то на зарплату наработала, а мне ровным счетом ничего? С такой мотивацией и таким отношением далеко не уедешь. Это главная причина, по которой разорвала всяческие отношения со сборной в родной стране.





Вдобавок… Тут не буду называть фамилий. Но прибило и отношение к спортсменам в тренировочном процессе. В команде хорошие тренеры и спортсмены. Но все — как будто стадо, все всё должны делать как под копирку. Никто не уделяет внимания психологическим особенностям и тому, что все люди разные и к каждому важен индивидуальный подход. На последнем сборе неоднократно жаловалась на плохое самочувствие, у меня был сильный кашель. Мне же говорили, что я притворяюсь! И якобы бронзовые призеры не имеют права отдыхать, а обязаны вкалывать! А ведь заболевание чуть ли не переросло в хроническое. Только через две недели узнала, что это был острый трахеид, переходящий в хроническую форму.





На фоне такого отношения и того, что пришлось истратить немалые личные средства, чтобы нормализовать дыхательную систему, не увидела смысла дальше продолжать заниматься спортом в родной стране, — констатировала Ковалева в своем "инстаграме".