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Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе

Белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал одиночного разряда теннисного турнира категории "Премьер" в катарской Дохе.

В четвертьфинальной встрече наша соотечественница (13-е место в рейтинге WTA) выиграла в трехсетовом поединке у китаянки Чжэн Сайсай (37) — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Встреча длилась 2 часа 22 минуты, передает "Еврорадио".

До этого на турнире Соболенко победила эстонку Анетт Контавейт (22) и гречанку Марию Саккари (20).

В парном разряде Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс в четвертьфинальном матче уступили канадско-латвийскому дуэту Габриэла Дабровски / Елена Остапенко — 6:4, 1:6, 4:10.
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