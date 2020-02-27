+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусская биатлонистка промахнулась 8 раз и забыла пробежать штрафной круг

27 февраля на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах под Минском прошла смешанная эстафета.

Белоруска Анна Сола на первом огневом рубеже отстрелялась идеально, однако на втором случился чудовищный провал. Сола при стрельбе стоя промахнулась 8 раз! Она получила 5 штрафных кругов, из которых пробежала 4. Из-за того, что про один штрафной круг Анна забыла, белорусская сборная получила две минуты штрафа. Эстафету она передала Виктору Кривко. В итоге сборная Беларуси заняла 13-е место среди 35 сборных. "Прессбол" отмечает, что если бы не две минуты штрафа, которые заработала Анна Сола, было бы 8-е место.

Эстафету выиграла Норвегия, на втором месте — Германия, на третьем — Украина.

После гонки Сола отказалась общаться с журналистами.
Еврорадио
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru