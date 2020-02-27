Белоруска Анна Сола на первом огневом рубеже отстрелялась идеально, однако на втором случился чудовищный провал. Сола при стрельбе стоя промахнулась 8 раз! Она получила 5 штрафных кругов, из которых пробежала 4. Из-за того, что про один штрафной круг Анна забыла, белорусская сборная получила две минуты штрафа. Эстафету она передала Виктору Кривко. В итоге сборная Беларуси заняла 13-е место среди 35 сборных. "Прессбол" отмечает, что если бы не две минуты штрафа, которые заработала Анна Сола, было бы 8-е место.





Эстафету выиграла Норвегия, на втором месте — Германия, на третьем — Украина.





После гонки Сола отказалась общаться с журналистами.



