Белорусская биатлонистка промахнулась 8 раз и забыла пробежать штрафной круг
27 февраля на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах под Минском прошла смешанная эстафета.
Белоруска Анна Сола на первом огневом рубеже отстрелялась идеально, однако на втором случился чудовищный провал. Сола при стрельбе стоя промахнулась 8 раз! Она получила 5 штрафных кругов, из которых пробежала 4. Из-за того, что про один штрафной круг Анна забыла, белорусская сборная получила две минуты штрафа. Эстафету она передала Виктору Кривко. В итоге сборная Беларуси заняла 13-е место среди 35 сборных. "Прессбол" отмечает, что если бы не две минуты штрафа, которые заработала Анна Сола, было бы 8-е место.
Эстафету выиграла Норвегия, на втором месте — Германия, на третьем — Украина.
После гонки Сола отказалась общаться с журналистами.
17:40 27/02/2020
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