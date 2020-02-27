Коронавирус принес белорусскому хоккеисту "золото" АХЛ. Это как?!
Возможно, мы вас удивим, но АХЛ – это не только вторая по силе лига Северной Америки, но еще и загадочный турнир под полным названием Азиатская хоккейная лига.
Более того, мы готовы поразить вас дважды – даже в таком экзотическом соревновании есть белорусы! Правда, играет наш единственный представитель – защитник Роман Алексеев – в российской команде «Сахалин», разбавляющей компанию японских и корейских клубов.
И делает это довольно успешно – сезон-2018/19 оказался для клуба белоруса «золотым».
Аналогичного достижения «Сахалин» вместе с Алексеевым добился и в нынешнем сезоне – вот только обстоятельства победы оказались куда интереснее.
Южно-сахалинский клуб уверенно дошел до финала соревнований, где должен был зарубиться против самой титулованной команды лиги – южнокорейского «Аньянг Халла».
Однако финальной серии состояться было не суждено – вмешался бушующий в Южной Корее коронавирус.
По последним данным, корейское правительство подняло уровень эпидемиологической угрозы с третьего «оранжевого» до четвертого «красного» уровня.
Сейчас в «Стране утренней свежести» зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом.
В общем – не до хоккея.
Таким образом, титул чемпиона одновременно получил и «Сахалин», и «Аньянг Халла».
Интересно также то, что ситуация с раздвоением титула происходит уже второй раз – и опять из-за чрезвычайной ситуации. В сезоне-2010/11 финал был отменен из-за аварии на АЭС Фукусима-1. Тогда чемпионами стал все тот же «Аньянг Халла» и «Тохоку Фри Блэйдс».
Источник: tribuna.com
15:10 27/02/2020
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