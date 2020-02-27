Марек Сикора, вероятно, укрепит тренерский штаб "Динамо-Молодечно"
Известный чешский специалист Марек Сикора, вероятно, укрепит тренерский штаб "Динамо-Молодечно".
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"Этот уважаемый человек является квалифицированным специалистом в своем деле, широко известен в хоккейных кругах, как в Беларуси, так и за ее пределами, длительное время работал в ХК "Динамо-Минск". А уже сегодня он присоединится к тренерскому штабу нашей команды. Есть предположения, кто этот парень?" — говорится в сообщении группы "Динамо-Молодечно" во "ВКонтакте".
14:12 27/02/2020
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