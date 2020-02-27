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Полузащитник "Славии": Глава НПЗ Павлов заверил, что все, что было обещано, будет. И сказал, чтобы мы думали только о футболе

Полузащитник «Славии» Игорь Костров рассказал, что глава мозырского НПЗ Виталий Павлов заверил, что у клуба не возникнет проблем с финансами.

– Глава попечительского совета клуба и директор мозырского НПЗ Виталий Павлов часто появляется возле команды?

– Да. Ему в любой момент можно набрать, посоветоваться, попросить что-то. Если какие-то проблемы у клуба, он всегда приезжает и разговаривает с нами. Старается бывать на играх. А когда уезжает за границу, смотрит через интернет. Знаю, что ему пересылают видео наших игр. Так что он в теме.

– В раздевалку заходит? Может устроить разнос?

– Ну, как сказать. У него такая манера разговора, что ему не надо кричать. Он говорит так четко и ясно, что ты прекрасно понимаешь: доволен он или нет. Все без мата и очень красиво. Не зря он босс нефтеперерабатывающего завода.

– Актуальный вопрос. Сейчас в Беларуси сложности с нефтью. Павлов что-то говорил команде на этот счет?

– Сам он к нам не приходил, но тренеры передавали слова Виталия Петровича. Он говорил, чтобы мы не переживали, что все будет хорошо. Заверил, что все, что было обещано, будет. И сказал, чтобы мы думали только о футболе, – сказал Костров.
Tribuna
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