– Глава попечительского совета клуба и директор мозырского НПЗ Виталий Павлов часто появляется возле команды?





– Да. Ему в любой момент можно набрать, посоветоваться, попросить что-то. Если какие-то проблемы у клуба, он всегда приезжает и разговаривает с нами. Старается бывать на играх. А когда уезжает за границу, смотрит через интернет. Знаю, что ему пересылают видео наших игр. Так что он в теме.





– В раздевалку заходит? Может устроить разнос?





– Ну, как сказать. У него такая манера разговора, что ему не надо кричать. Он говорит так четко и ясно, что ты прекрасно понимаешь: доволен он или нет. Все без мата и очень красиво. Не зря он босс нефтеперерабатывающего завода.





– Актуальный вопрос. Сейчас в Беларуси сложности с нефтью. Павлов что-то говорил команде на этот счет?





– Сам он к нам не приходил, но тренеры передавали слова Виталия Петровича. Он говорил, чтобы мы не переживали, что все будет хорошо. Заверил, что все, что было обещано, будет. И сказал, чтобы мы думали только о футболе, – сказал Костров.