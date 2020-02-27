Замминистра спорта: Только у нас есть такие возможности – провести ЧЕ по биатлону
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля поделился мнением о чемпионате Европы в Раубичах.
«Не везде в Европе, а фактически только у нас есть такие возможности – провести чемпионат Европы. Я думаю, мы были к этому готовы. Я думаю, что слаженная работа всех служб позволила организовать этот чемпионат. Мы надеемся, что он пройдет на самом высоком уровне.
Пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех любителей здорового образа жизни и биатлона в Раубичи и посетить эти прекрасные соревнования», – цитирует чиновника Трибуна.
10:29 27/02/2020
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