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Список медицинских противопоказаний для занятий спортом обновлен в Беларуси

Министерство здравоохранения Беларуси обновило список медицинских противопоказаний для занятий спортом, соответствующие изменения в постановление ведомства от 30 июня 2014 года №49 опубликованы в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

Минздрав не вносил изменений в перечень заболеваний, которые могут препятствовать занятиям спортом, с 2017 года. При этом в документе нет указания на то, какие именно пункты из списка были устранены, добавлены или изменены.

Перечень болезней, при которых противопоказаны физические нагрузки, размещен на 51 странице. В нем перечислены самые различные заболевания: от гепатита и ВИЧ, булимии и анорексии до астмы и язвы. Полный список ограничений можно изучить в официальном документе. 

Недавно Минздрав и Минобороны изменили расписание болезней для призывников. В нем перечислены заболевания и указано, к каким категориям годности относятся имеющие их призывники.

Например, негодным в мирное время признают призывника с часто рецидивирующей язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, III–IV степени плоскостопия с выраженным болевым синдромом, сколиозом II степени с определенным углом, а также многими другими заболеваниями. А получить отсрочку по функционирующему овальному окну или из-за родинок (невусов) на шее будет куда сложнее.
Sputnik
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