Минздрав не вносил изменений в перечень заболеваний, которые могут препятствовать занятиям спортом, с 2017 года. При этом в документе нет указания на то, какие именно пункты из списка были устранены, добавлены или изменены.





Перечень болезней, при которых противопоказаны физические нагрузки, размещен на 51 странице. В нем перечислены самые различные заболевания: от гепатита и ВИЧ, булимии и анорексии до астмы и язвы. Полный список ограничений можно изучить в официальном документе.





Недавно Минздрав и Минобороны изменили расписание болезней для призывников. В нем перечислены заболевания и указано, к каким категориям годности относятся имеющие их призывники.





Например, негодным в мирное время признают призывника с часто рецидивирующей язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, III–IV степени плоскостопия с выраженным болевым синдромом, сколиозом II степени с определенным углом, а также многими другими заболеваниями. А получить отсрочку по функционирующему овальному окну или из-за родинок (невусов) на шее будет куда сложнее.



