Тренерский совет ФХБ предложил не считать легионерами в ЧБ российских полевых игроков до 25 лет
26 февраля прошло заседание тренерского совета. В собрании участвовали главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров, а также почти все тренеры клубов чемпионата страны.
Специалисты в числе прочего обсудили вопросы лимита на иностранных игроков и молодых хоккеистов в заявке команды. Предложено, чтобы в следующем сезоне российские полевые игроки до 25 лет не подпадали под лимит на иностранных хоккеистов. Максимальное количество российских игроков старше 25 лет и легионеров других национальностей — пять.
Российские вратари по предложению тренерского совета будут подпадать под лимит несмотря на возраст. Но ряд тренеров клубов экстралиги выступили с инициативой отказаться от правила "50 процентов матчей" для вратарей-иностранцев. Было принято предложение, что клубы могут заплатить за иностранных вратарей двойной заявочный взнос — тогда они смогут использовать их в любом количестве игр. В случае неуплаты взноса правило "50 процентов матчей" для вратарей-иностранцев остается.
Также тренерский совет рекомендовал, что в заявке каждой команды на матч должно присутствовать не менее двух хоккеистов 2001 года и младше, сообщает пресс-служба ФХБ.
09:22 27/02/2020
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