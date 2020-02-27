+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Тренерский совет ФХБ предложил не считать легионерами в ЧБ российских полевых игроков до 25 лет

26 февраля прошло заседание тренерского совета. В собрании участвовали главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров, а также почти все тренеры клубов чемпионата страны.

Специалисты в числе прочего обсудили вопросы лимита на иностранных игроков и молодых хоккеистов в заявке команды. Предложено, чтобы в следующем сезоне российские полевые игроки до 25 лет не подпадали под лимит на иностранных хоккеистов. Максимальное количество российских игроков старше 25 лет и легионеров других национальностей — пять.

Российские вратари по предложению тренерского совета будут подпадать под лимит несмотря на возраст. Но ряд тренеров клубов экстралиги выступили с инициативой отказаться от правила "50 процентов матчей" для вратарей-иностранцев. Было принято предложение, что клубы могут заплатить за иностранных вратарей двойной заявочный взнос — тогда они смогут использовать их в любом количестве игр. В случае неуплаты взноса правило "50 процентов матчей" для вратарей-иностранцев остается.

Также тренерский совет рекомендовал, что в заявке каждой команды на матч должно присутствовать не менее двух хоккеистов 2001 года и младше, сообщает пресс-служба ФХБ.
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы
Тацяна Грачанікава
Знай свою историю: 23 февраля


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru