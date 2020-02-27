Снял штаны и дразнил: тренер показывал непристойные жесты фанатам

Как сообщает Sport.ua, эмоциональное празднование победы тренера одной из местных команд вывело из себя болельщиков проигравшей команды.





Вошедший в раж тренер Мани Гамера, сняв штаны начал показывать непристойные жесты фанатам.









Как оказалось, М.Гамера является бывшим тренером этой команды и таким образом хотел “отомстить” за то, что его уволили оттуда.





Следует отметить, что за такое празднование победы Гамеру дисквалифицировали на 6 месяцев.



