Видеофакт: Украинские фанаты скандируют «Жыве Беларусь!»

Сам матч получился максимально упорным:фаворитам усилиями удалось забить единственный мяч лишь на 95-й минуте – отличился бразильский украинец Марлос.





Однако белорусам этот матч мог запомниться не отчаянной борьбой, а ярким зарядом с фанатского сектора – в какой-то момент игры оттуда громогласно и неоднократно прозвучал заряд «Жыве Беларусь!».





Напомним, что это уже далеко не первый случай такой поддержки от украинских фанатов. Ранее баннер «Жыве Беларусь!» использовали главных противники «Шахтера» из киевского «Динамо», а аналогичный заряд использовали болельщики «Волыни». Ну а совместные перфомансы белорусских и украинских фанатов, сопровождавшие матч этих сборных в рамках отбора на Евро-2016 и вовсе имеют практически легендарный характер.