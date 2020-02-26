В предыдущем раунде наша соотечественница победила эстонку Анетт Контавейт — 7:5, 2:6, 7:5, передает "Еврорадио"





В 1/4 финала Соболенко будет играть против Чжэн Сайсай из Китая.





В первом круге парного разряда в Дохе Соболенко с бельгийкой Элизе Мертенс победили американо-бельгийский дуэт Бетани Маттек-Сандс / Кирстен Флипкенс — 6:7, 6:2, 10:7.