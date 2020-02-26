Белорусский биатлонист выиграл золото чемпионата Европы в Раубичах

В Раубичах стартовал чемпионат Европы по биатлону. Завершился мужской суперспринт, передает «Прессбол»





Победу праздновал белорус Сергей Бочарников. Его соотечественники Виктор Кривко и Антон Смольский финишировали на десятой и одиннадцатой позициях соответственно.





Серебряную награду завоевал чех Адам Вацлавик, а украинец Дмитрий Пидручный замкнул тройку сильнейших.