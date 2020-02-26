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Белорусский биатлонист выиграл золото чемпионата Европы в Раубичах

Сергей Бочарников выиграл золото с преимуществом 0,4 секунды.

В Раубичах стартовал чемпионат Европы по биатлону. Завершился мужской суперспринт, передает «Прессбол».

Победу праздновал белорус Сергей Бочарников. Его соотечественники Виктор Кривко и Антон Смольский финишировали на десятой и одиннадцатой позициях соответственно.

Серебряную награду завоевал чех Адам Вацлавик, а украинец Дмитрий Пидручный замкнул тройку сильнейших.
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