Белорусский биатлонист выиграл золото чемпионата Европы в Раубичах
Сергей Бочарников выиграл золото с преимуществом 0,4 секунды.
В Раубичах стартовал чемпионат Европы по биатлону. Завершился мужской суперспринт, передает «Прессбол».
Победу праздновал белорус Сергей Бочарников. Его соотечественники Виктор Кривко и Антон Смольский финишировали на десятой и одиннадцатой позициях соответственно.
Серебряную награду завоевал чех Адам Вацлавик, а украинец Дмитрий Пидручный замкнул тройку сильнейших.
18:44 26/02/2020
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