Российская теннисистка Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру, сообщает The New York Times.
Сообщается, что Шарапова приняла это решение из-за травм.
Источник: tvrain.ru
16:12 26/02/2020
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