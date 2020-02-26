Станюта оказалась рядом с испанским отелем, где обнаружили зараженного коронавирусом
Белорусская гимнастка Мелитина Станюта, отдыхающая в данный момент на Тенерифе, сообщила в своем Instagram, что случайно оказалась буквально в километре от отеля, где был обнаружен зараженный коронавирусом турист.
"Вот вам история, которая произошла со мной утром на Тенерифе. Проезжала в поисках завтрака отель, у входа которого вдруг скопилось много полиции и камер. Первая мысль "наверное, vip-гость заселяется" . В километре от отеля нашла кафе , где села завтракать . Не могла не услышать , как официант объясняет другим посетителям , что в километре от кафе в отеле обнаружен заражённый", - написала спортсменка.
Она отметила, что вообще на Тенерифе проходит карнавал.⠀
"Как я? Живу с философией, что кому суждено быть повешенным - не утонет . ⠀
Так что скоро приеду. Или нет", - отметила гимнастка.
Как сообщалось, у постояльца отеля H10 Costa Adeje Palace испанской провинции Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова), итальянца был диагностирован коронавирус.
Гости отеля на Тенерифе, где у итальянца диагностировали заражение коронавирусом, останутся под карантином до проведения второго теста пациента на коронавирус, сообщали испанские СМИ со ссылкой на заявление представителя правительства Марии Хесус Монтеро.
"Гости останутся в отеле до (проведения - ИФ) второго теста и, в зависимости от его результатов, будут предприняты соответствующие санитарные меры", - сказала она.
По словам Марии Хесус Монтеро, супругу гражданина Италии изолировали, у нее также взяли анализы для выявления возможного заражения коронавирусом. Сам мужчина находится в одной из больниц острова.
Вокруг территории отеля выставлен полицейский кордон.
15:52 26/02/2020
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