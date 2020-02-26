



"Вот вам история, которая произошла со мной утром на Тенерифе. Проезжала в поисках завтрака отель, у входа которого вдруг скопилось много полиции и камер. Первая мысль "наверное, vip-гость заселяется" . В километре от отеля нашла кафе , где села завтракать . Не могла не услышать , как официант объясняет другим посетителям , что в километре от кафе в отеле обнаружен заражённый", - написала спортсменка.





Она отметила, что вообще на Тенерифе проходит карнавал.⠀





"Как я? Живу с философией, что кому суждено быть повешенным - не утонет . ⠀





Так что скоро приеду. Или нет", - отметила гимнастка.





Как сообщалось, у постояльца отеля H10 Costa Adeje Palace испанской провинции Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова), итальянца был диагностирован коронавирус.





Гости отеля на Тенерифе, где у итальянца диагностировали заражение коронавирусом, останутся под карантином до проведения второго теста пациента на коронавирус, сообщали испанские СМИ со ссылкой на заявление представителя правительства Марии Хесус Монтеро.





"Гости останутся в отеле до (проведения - ИФ) второго теста и, в зависимости от его результатов, будут предприняты соответствующие санитарные меры", - сказала она.





По словам Марии Хесус Монтеро, супругу гражданина Италии изолировали, у нее также взяли анализы для выявления возможного заражения коронавирусом. Сам мужчина находится в одной из больниц острова.





Вокруг территории отеля выставлен полицейский кордон.