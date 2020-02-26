Смольский о ЧЕ в Раубичах: "Трасса тяжелая: все топит, каша"

«Трасса тяжелая: все топит, каша. Чем дальше группа, то какой бы сильный спортсмен не был, бежать сложнее.





После Антхольца успел восстановиться с большего, можно сказать. Хочется иметь состояние легче, но пока, вроде бы, адекватное.





Стрельбой доволен, но лежа немного не довел: такой габаритный промах. В финале уже нужно стрелять без запасных, и тогда будет хороший результат. Цели на финал суперспринта такие же: победить», – сказал Смольский.