Смольский о ЧЕ в Раубичах: "Трасса тяжелая: все топит, каша"
Победитель квалификации суперспринта на чемпионате Европы в Раубичах Антон Смольский поделился впечатлениями от гонки.
«Трасса тяжелая: все топит, каша. Чем дальше группа, то какой бы сильный спортсмен не был, бежать сложнее.
После Антхольца успел восстановиться с большего, можно сказать. Хочется иметь состояние легче, но пока, вроде бы, адекватное.
Стрельбой доволен, но лежа немного не довел: такой габаритный промах. В финале уже нужно стрелять без запасных, и тогда будет хороший результат. Цели на финал суперспринта такие же: победить», – сказал Смольский.
15:35 26/02/2020
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