Хоккей. Два белорусских судьи будут работать на ЧМ-2020 в элите

Сидоренко будет работать главным судьей, Голяк — лайнсменом.





Чемпионат мира пройдет в Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая. Сборная Беларуси сыграет в группе "А", где ее соперниками станут команды Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании и Великобритании.