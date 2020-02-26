+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Хоккей. Два белорусских судьи будут работать на ЧМ-2020 в элите

Белорусские судьи Максим Сидоренко и Дмитрий Голяк включены ИИХФ в окончательный список рефери, которым выпадет честь обслуживать матчи чемпионата мира-2020 в элитном дивизионе, — сообщает hockey.by.

Сидоренко будет работать главным судьей, Голяк — лайнсменом.

Чемпионат мира пройдет в Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая. Сборная Беларуси сыграет в группе "А", где ее соперниками станут команды Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании и Великобритании.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы
Тацяна Грачанікава
Знай свою историю: 23 февраля
Юрий Губаревич
Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru