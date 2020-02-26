Хоккей. Два белорусских судьи будут работать на ЧМ-2020 в элите
Белорусские судьи Максим Сидоренко и Дмитрий Голяк включены ИИХФ в окончательный список рефери, которым выпадет честь обслуживать матчи чемпионата мира-2020 в элитном дивизионе, — сообщает hockey.by.
Сидоренко будет работать главным судьей, Голяк — лайнсменом.
Чемпионат мира пройдет в Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая. Сборная Беларуси сыграет в группе "А", где ее соперниками станут команды Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании и Великобритании.
13:47 26/02/2020
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