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Минское "Динамо" заняло последнее место в КХЛ. Может, пригласить в команду Лукашенко?

Минское «Динамо» впервые в истории завершит сезон в Континентальной хоккейной лиге на последнем месте.

Это стало известно после того, как минчане накануне уступили «Локомотиву» — 3:5. За один тур до конца чемпионата отставание от рижского «Динамо» составляет четыре очка.

Всего в этом сезоне команда провела 61 матч, проиграв 48 из них. «Динамо» уже установило клубный антирекорд, проиграв по ходу чемпионата 12 матчей подряд.

Также клуб пропустил уже 229 шайб. Это исторический рекорд всей Континентальной хоккейной лиги.
Источник: tut.by
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