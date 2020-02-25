Решение о переносе экспедиции, которая планировалась в период 26 апреля – 10 мая текущего года, принято 22 февраля на общем собрании участников любительского альпинистского проекта «Семь вершин».





Все тринадцать участников планировавшегося восхождения на пик Лобуче (Lobuche Peak), расположенного у ледника Кхумбу в непосредственной близости от Эвереста, заслушали сообщение руководителя экспедиции Сергея Вариводы и высказали свое личное мнение.





Решение о переносе сроков альпинистского восхождения принято с учетом:





Информации непальских СМИ о свободном перемещении людей и товаров через совместную китайско-непальскую границу (1236 км), наличия протяженных высокогорных участков границы, пролегающих в труднодоступном горном массиве Гималаи (например, в районе Эвереста граница проходит по гребню высочайшей вершины).





Информации СМИ соседней Индии о введении особого контроля за въездом граждан с территории Непала и создании специальных мониторинговых групп для проведения диагностики населения страны, проживающего непосредственно у границы с Непалом.









Информации СМИ об отсутствии у органов здравоохранения Непала средств диагностики короновируса на фоне сообщений о множестве заболевших с признаками вирусной инфекции.





Учитывая специфику организации высотных альпинистских экспедиций, связанную с необходимостью найма значительного количества носильщиков и иного обслуживающего персонала из числа местного населения высокогорных деревень, совместного проживания в хижинах и палатках, многодневного общения в период проведения экспедиции, белорусские альпинисты оценивают, как высокий, риск общения с инфицированными местными жителями.





Организаторы восхождения на непальской стороне информацию о состоянии ситуации с распространением коронавируса не предоставили.





Компания-авиаперевозчик аннулировала билеты участников экспедиции без взимания штрафа.







