Гималайская экспедиция белорусских альпинистов переносится на год из-за коронавируса
Ранее анонсированная альпинистская экспедиция на вершину пика Лобуче (6119м) в Непале переносится на следующий год из-за отсутствия точных сведений о степени распространения коронавируса в регионе восхождения
Решение о переносе экспедиции, которая планировалась в период 26 апреля – 10 мая текущего года, принято 22 февраля на общем собрании участников любительского альпинистского проекта «Семь вершин».
Все тринадцать участников планировавшегося восхождения на пик Лобуче (Lobuche Peak), расположенного у ледника Кхумбу в непосредственной близости от Эвереста, заслушали сообщение руководителя экспедиции Сергея Вариводы и высказали свое личное мнение.
Решение о переносе сроков альпинистского восхождения принято с учетом:
Информации непальских СМИ о свободном перемещении людей и товаров через совместную китайско-непальскую границу (1236 км), наличия протяженных высокогорных участков границы, пролегающих в труднодоступном горном массиве Гималаи (например, в районе Эвереста граница проходит по гребню высочайшей вершины).
Информации СМИ соседней Индии о введении особого контроля за въездом граждан с территории Непала и создании специальных мониторинговых групп для проведения диагностики населения страны, проживающего непосредственно у границы с Непалом.
Информации СМИ об отсутствии у органов здравоохранения Непала средств диагностики короновируса на фоне сообщений о множестве заболевших с признаками вирусной инфекции.
Учитывая специфику организации высотных альпинистских экспедиций, связанную с необходимостью найма значительного количества носильщиков и иного обслуживающего персонала из числа местного населения высокогорных деревень, совместного проживания в хижинах и палатках, многодневного общения в период проведения экспедиции, белорусские альпинисты оценивают, как высокий, риск общения с инфицированными местными жителями.
Организаторы восхождения на непальской стороне информацию о состоянии ситуации с распространением коронавируса не предоставили.
Компания-авиаперевозчик аннулировала билеты участников экспедиции без взимания штрафа.
09:16 26/02/2020
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