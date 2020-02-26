+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Дмитрий Жирмонт назвал состав сборной Беларуси на гостевой матч Кубка Дэвиса с командой Германии

Капитан мужской сборной Беларуси Дмитрий Жирмонт назвал состав команды на гостевой матч Кубка Дэвиса с командой Германии. К первой встрече нового сезона будут готовиться Егор Герасимов, Илья Ивашко, Александр Згировский, Мартин Борисюк и Андрей Василевский.

Матч квалификации Кубка Дэвиса Германия — Беларусь пройдет 6 и 7 марта на хардовом корте арены Castello в Дюссельдорфе. Белорусские и немецкие теннисисты встречались в розыгрыше Кубка Дэвиса лишь однажды. В сентябре 2003 года в матче плей-офф мировой группы в Германии белорусы выиграли со счетом 3:2. В командном мировом рейтинге сборная Беларуси занимает 45-е место, Германия находится на 12-й позиции.

Победитель матча получит путевку в финальную стадию розыгрыша Кубка Дэвиса, которая пройдет 23-29 ноября в Мадриде, отмечает БЕЛТА. В испанской столице сыграют 12 победителей квалификационных встреч, а также хозяева — теннисисты Испании и сборные Великобритании, Канады, Франции, Сербии и России.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы
Тацяна Грачанікава
Знай свою историю: 23 февраля
Юрий Губаревич
Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru