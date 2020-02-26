Александр Емельяненко принял вызов Кадырова
Российский боец Александр Емельяненко рассказал в соцсетях о прошедшей совместной тренировке с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Спортсмен разместил в Instagram фотографии, на которых он боксирует с политиком.
«Рамзан за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!» – так Емельяненко подписал снимки.
В декабре 2019 года Александр Емельяненко получил вызов от Рамзана Кадырова. Боец согласился провести бой с политиком по правилам бокса или ММА.
В настоящее время спортсмен тренируется в чеченском клубе «Ахмат». Александр готовится к турниру ACA 107, в рамках которого ему предстоит бой с Магомедом Исмаиловым.
Ранее Емельяненко пообещал главе клуба «Ахмат» Абузайду Висмурадову не употреблять алкоголь в течение 12 месяцев. Если спортсмен не сдержит слово, то должен будет отдать автомобиль, подаренный ему Кадыровым.
08:15 26/02/2020
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