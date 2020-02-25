Минское «Динамо» установило антирекорд КХЛ по количеству пропущенных шайб в течение регулярного сезона
Минское «Динамо» принимает «Локомотив» на «Минск-Арене» (1:2, 1-й период).
Пропустив две шайбы, «зубры» установили антирекорд КХЛ по количеству пропущенных шайб в течение регулярного сезона, пишет "Трибуна".
В сезоне-2008/2009 «Витязь» пропустил 225 шайб. У минского «Динамо» за два матча (с учетом сегодняшнего) до конца регулярки 226 пропущенных шайб.
27 февраля минское «Динамо» встретится с московским «Динамо».
19:35 25/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.