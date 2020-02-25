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Минское «Динамо» установило антирекорд КХЛ по количеству пропущенных шайб в течение регулярного сезона

Минское «Динамо» принимает «Локомотив» на «Минск-Арене» (1:2, 1-й период).

Пропустив две шайбы, «зубры» установили антирекорд КХЛ по количеству пропущенных шайб в течение регулярного сезона, пишет "Трибуна".

В сезоне-2008/2009 «Витязь» пропустил 225 шайб. У минского «Динамо» за два матча (с учетом сегодняшнего) до конца регулярки 226 пропущенных шайб.

27 февраля минское «Динамо» встретится с московским «Динамо».
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