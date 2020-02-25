Пропустив две шайбы, «зубры» установили антирекорд КХЛ по количеству пропущенных шайб в течение регулярного сезона, пишет "Трибуна"





В сезоне-2008/2009 «Витязь» пропустил 225 шайб. У минского «Динамо» за два матча (с учетом сегодняшнего) до конца регулярки 226 пропущенных шайб.





27 февраля минское «Динамо» встретится с московским «Динамо».