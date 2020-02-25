Это не БАТЭ: Какой футбольный клуб в Беларуси самый богатый?

«Динамо-Брест» – 10,0 млн. долларов





В июле 2019-го босс брестчан Александр Зайцев рассказал блогеру Евгению Савину, что на содержание клуба в чемпионский год ушло порядка 10 миллионов долларов. По информации Tribuna.com, 25 процентов от этой суммы руководство «сине-белых» тратит на развитие детского футбола: содержание академии в Бресте и филиалов в Александрии и Ошмянах. Вложения в клуб не окупаются даже на половину.





– Сегодня белорусский футбол для инвестора – меценатство чистой воды. К сожалению, мы не зарабатываем ни на телевизионных правах, ни на глобальных спонсорских контрактах, которые могут покрывать все расходы клуба, как это происходит в топ-чемпионатах Европы, – отмечал генеральный менеджер «сине-белых» Максим Краснобаев.





Главным учредителем «Динамо» и по совместительству основным инвестором является предприятие «Сохра Оверсиз». Оно входит в группу компаний «Сохра Групп». Это объединение было основано в Беларуси для ведения бизнеса в странах Ближнего Востока, СНГ и Евросоюза. Компания занимается поставками белорусской техники, строительных материалов и продуктов питания.





БАТЭ – 5,5 млн. долларов





Мы давно привыкли к тому, что наполняемость бюджета БАТЭ во многом зависит от выступления в еврокубках. Благодаря успехам в Лиге Чемпионов и Лиге Европы борисовчане меньше многих зависят от помощи государства. Как стало известно Tribuna.com, в прошлом сезоне благодаря госсподержке «желто-синие» наполнили лишь 30 процентов клубной казны. Однако в сезоне-2019 борисовчане не смогли обеспечить себе европейскую осень, поэтому получили от УЕФА всего 1,24 миллиона евро. А вот за евросезон-2018/19 БАТЭ заработал 12,5 миллиона евро.





Именно под европейские деньги заточены контракты практически всех игроков команды. Если бы БАТЭ в прошлом году все-таки пробился в группу Лиги чемпионов или Лиги Европы, то у клуба выросли бы не только доходы, но и расходы (в случае европейского успеха футболисты получают солидные бонусы). Без этого расходная часть бюджета «желто-синих» в 2019-м составила порядка 5,5 миллионов долларов.





«Шахтер» – 6 млн. долларов





Генеральный спонсор в лице компании «Беларуськалий» позволяет «горнякам» быть одним из самых финансово-устойчивых клубов страны. По нашей информации в прошлом году бюджет «желто-черных» составил порядка 6 миллионов долларов. Из источников, приближенных к руководству «Шахтера», «Трибуне» стало известно, что примерно половина ушло на содержание основной команды. Вторая часть покрыла расходы на детский футбол и строительство медицинско-восстановительного центра на клубной базе.





«Динамо» Минск – 4,5 млн. долларов





Прошлый год у минчан выдался непростым. После того как клуб забрали у Юрия Чижа, его работникам пришлось несладко. Футболистам, тренерам и другим сотрудникам «Динамо» по несколько месяцев не платили зарплату. Правда, когда «бело-голубые» отошли Мингорисполкому, задолженности были погашены, а бюджет в 4,5 миллиона долларов – освоен.





«Ислочь» – 2,2 млн. долларов





Клуб из Минского района развивается, а вместе с этим увеличивается и его бюджет. В прошлом году на строительство клубной базы, детскую школу, женскую и основную команды ушло порядка 2,2 миллионов долларов. На содержание мужской команды, которая в чемпионате-2019 финишировала на рекордном пятом месте, ушло около миллиона долларов.





В этом году «волки» намереваются жить скромнее. Виталий Жуковский сообщил, что бюджет «Ислочи» уменьшился примерно на 25 процентов. Из-за этого клуб отказался от женской команды, но не стал сокращать расходы на развитие детского футбола.





«Торпедо-БелАЗ» – 3,0 млн. долларов





Год назад «автозаводцы» могли приглашать легионеров на зарплату около десяти тысяч долларов в месяц. Руководство завода БелАЗ очень хотело, чтобы команда оказалась в медалях и не жалело денег на содержание. По нашей информации, в сезоне-2019 бюджет жодинцев составил порядка 3 миллионов долларов. Судя по трансферной политике клуба в нынешнее межсезонье, аппетиты футбольного проекта стали более умеренными. В Жодино уже не едут игроки из первенства России. Команда укрепляется исполнителями, которые в прошлом сезоне выступали в клубах второй половины «элиты» и отечественном Д2.





«Городея» – 1,0 млн. долларов





В сезоне-2019 «сахарники» показали лучший результат в своей истории, финишировав на седьмой строчке. Для этого даже не пришлось увеличивать бюджет, который благодаря поддержке местного сахарного комбината в последние годы составлял примерно миллион долларов. Боссы «Городеи» рассчитывают на сопоставимые деньги и в нынешнем сезоне. Однако волнения всем причастным к клубу добавляет неопределенность относительно будущего директора «Городейского сахарного комбината» Михаила Криштаповича, который является одним из фигурантов нашумевшего «сахарного дела». Стабильное финансовое положение клуба в последние годы – исключительно его заслуга.





«Славия» – 1,0 млн. долларов





Главным спонсором «Славии» является Мозырский нефтеперерабатывающий завод, которым руководит Виталий Павлов. Давний друг именитого тренера Владимира Журавеля сильно погружен в футбол и уделяет много времени делам местного клуба, обеспечивая стабильное финансирование. По информации Tribuna.com во многом благодаря стараниям Павлова в прошлом году бюджет мозырян составил 1 миллион долларов. Интересно, что ждет клуб в новом сезоне, ведь вопрос относительно поставок российской нефти в Беларусь решен не до конца.





«Минск» – 1,5 млн. долларов





В последние годы «горожане» не разбрасываются деньгами. Клуб не может предложить игрокам больших зарплат, поэтому делает ставку на собственных воспитанников. В прошлом году бюджет на содержание мужской и женской команд составил 1,5 миллиона долларов. На подопечных Андрея Разина ушло 0,8 миллиона долларов, на женскую команду под руководством Владимира Ревы – на сто тысяч меньше. Интересно, что девушки благодаря успешному выступлению в Лиге чемпионов, закрыли значимую часть расходов клуба деньгами от УЕФА, заработав около 300 тысяч долларов.





«Неман» – 1,7 млн. долларов





По меркам белорусской «вышки» «Неман» имеет не самый маленький бюджет – порядка 1,7 миллиона долларов. При этом боссы гродненцев гордятся тем, что вкладывают серьезные деньги в развитие детского спорта. Например, в прошлом году у клубной академии появился собственный интернат. Из-за этого, по нашей информации, на основную команду «Немана» тратится всего 40 процентов казны клуба – примерно 700 тысяч долларов.





«Слуцк» – 1,0 млн. долларов





В Слуцке любят повторять, что футбол в городе стал социальным явлением: у клуба уютный стадиончик, который хорошо заполняется, и функционирует собственная школа. В этом огромная заслуга местного сахарорафинадного завода, который является главным спонсором «Слуцка». Благодаря поддержке предприятия в прошлом году бюджет команды составил миллион долларов. К слову, за 2018-й было потрачено 700 тысяч долларов.





В «Слуцке», как и в «Городее», сейчас неспокойно: все ждут развязки «сахарного дела».





«Энергетик-БГУ» – 0,5 млн. долларов





«Студенты» – самая бедная команда лиги. Ее футболисты в среднем зарабатывают порядка 300-400 долларов в месяц. Как стало известно Tribuna.com, за прошлый год руководство клуба потратило на содержание команды порядка 500 тысяч долларов. 2/3 части этой суммы боссы отбили продажей своих футболистов Всеволода Садовского, Алексея Носко, Владислава Васильева и Ильи Шкурина в брестское «Динамо».





«Витебск» – 2,5 млн. долларов





В прошлом году бюджет «северян» выглядел довольно внушительно и равнялся примерно 2,5 миллионам долларов. Однако юридически футбольный клуб «Витебск» – это то не только команда вышей лиги, но и местный стадион, и футбольная школа. Вдобавок в прошлом году «северяне» строили еще и футбольный манеж. В 2019-м руководство клуба распределило финансы следующим образом: на содержание основной команды ушло 40 процентов бюджета, 43 – на стадион и строительство манежа, 17 – на детскую школу.





«Дняпро» – 0,45 млн. долларов





Прошлой зимой бизнесмен Владимир Тельпук, помогавший финансами «Лучу», решил объединить команду с вылетевшим из высшей лиги «Днепром». Инвестор обещал сделать Могилев главным городом в белорусском футболе. Для этого в первый год бюджет нового проекта должен был составить порядка 900 тысяч долларов. Однако наполнить его не получилось. И если в первой части сезона с финансированием все было более-менее стабильно, то во второй его части наступил тотальный швах: игрокам, тренерам и другим работникам клуба около полугода не платили. По информации Tribuna.com в прошлом году бюджет клуба был освоен только наполовину – порядка 450 тысяч долларов.





«Гомель» – 1,3 млн. долларов





В прошлом году «Гомель» точно не планировал покидать элиту. Боссы «рысей» подписывали игроков в группу атаки на зарплаты порядка пяти тысяч долларов в месяц, а бюджет клуба был рассчитан примерно на два миллиона долларов. Правда, полностью освоить его не удалось. Вдобавок из-за того, что в Гомельской области нет льготы по налогу на землю и недвижимость, клуб финансировался из прибыли предприятий, поэтому «Гомелю» пришлось платить НДС в районе 20 процентов. В итоге чистый бюджет «бело-зеленых» в прошлом сезоне находился в районе 1,3 миллиона долларов.





«Торпедо» Минск – 0,65 млн. долларов





Очередной приход в белорусский футбол российского бизнесмена Михаила Мироненкова оказался недолгим. В разгар прошлого сезона он перестал спонсировать «автозаводцев» из-за плохих результатов. До этого ежемесячно россиянин перечислял на счета «Торпедо» 128 тысяч долларов. За первые пять месяцев 2019-го Мироненков потратил на клуб порядка 650 тысяч у.е. и пропал с радаров. Найти нового спонсора «автозаводцы» не смогли. Команде пришлось сняться с чемпионата.