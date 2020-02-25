Соболенко с победы стартовала на турнире в Дохе
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко с победы стартовала на турнире в Дохе.
В 1/16 финала она в трех партиях одолела эстонку Анетт Контавейт (22) — 7:5, 2:6, 7:5. Матч длился 2 часа 13 минут.
В следующей стадии Соболенко сыграет с победительницей дуэли Мария Саккари (Греция, 20) — Тереза Мартинцова (Чехия, 157).
Источник: "Прессбол"
16:43 25/02/2020
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