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"БХ": из-за оптимизации затрат в следующем сезоне не будет не только института сборных, но и команды в МХЛ

Обозреватель belarushockey.com Дмитрий Пилькевич поделился мнением насчет ожидающихся в следующем сезоне изменений в структуре клубного белорусского хоккея.

Закрытие института сборных становится все ближе и ближе. Если это произойдет, экстралига "Б" потеряет еще один клуб и их останется семь.

То, что это случится, практически решено. Как стало известно от источников, близких к клубам, принято решение, что в следующем сезоне не будет не только института, но и команды в МХЛ, а подготовка резерва для юниорской и молодежной сборных будет возложена на клубы.

Причина — оптимизация затрат. Такое решение принималось на государственном уровне, что не удивительно. Вспомните, что совсем недавно министерство спорта отказало сборной Беларуси в предоставлении чартера на турнир в Словакию, и наша команда была вынуждена провести в пути 17 часов.

В случае, если это в конечном итоге произойдет, в экстралиге "Б" останется всего семь клубов, и федерации придется принимать определенные решения. Во-первых, не получится произвести после первого этапа деление на три группы, так как, согласно нынешнему регламенту, первые четыре команды экстралиги "Б" участвуют в переходом турнире, а остальные - в группе 3. Вот и выходит, что для третьей зоны останется всего три команды.

Во-вторых, тренерский совет наверняка поднимет вопрос количества команд. Главкомы дружин третьей группы не единожды жаловались на пресс-конференциях на малое количество игр, — написал Пилькевич
Прессбол
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