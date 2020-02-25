"Неспортивное поведение" стоило Грабовскому штрафа и дисквалификации
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский оштрафован и дисквалифицирован на один матч за неспортивное поведение.
Как сообщалось накануне, в игре против «Ак Барса» он бросил бутылку на лед и получил две минуты за неспортивное поведение.
Сегодня «зубры» в гостях сыграют против «Локомотива», сообщает tribuna.com
10:39 25/02/2020
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