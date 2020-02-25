"В случае неудачи этот провал будут вспоминать Мархелю всегда"
Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о возможном выходе сборной Беларуси на Евро-2020.
«Такой шанс пробиться в элиту вряд ли в ближайшее время вновь представится нашей команде. Придуманная УЕФА Лига наций и лазейка в ней для лузеров — это почти как счастливый лотерейный билет с джекпотом, внезапно свалившийся с неба на голову.
Но билет один, а претендентов четверо, а потому все равно без драки не обойдется. Так что конец марта в любом случае станет для нашего футбола моментом истины: мы или воздадим хвалы небу и радостно двинемся вперед с новыми силами, либо же окончательно потеряем всякую надежду и обреченно махнем на сборную рукой.
Мархелю тоже придется держать экзамен на профпригодность и потом с этим жить: или грудь в крестах, или голова в кустах.
В случае неудачи этот провал будут вспоминать тренеру всегда и от клише неудачника вряд ли когда‑нибудь удастся избавиться. Так что на кону в прямом смысле честь мундира и судьба. Как для игроков, так и для тренеров», – написал Канашиц.
Источник: tribuna.com
10:26 25/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.