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"В случае неудачи этот провал будут вспоминать Мархелю всегда"

Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о возможном выходе сборной Беларуси на Евро-2020.

«Такой шанс пробиться в элиту вряд ли в ближайшее время вновь представится нашей команде. Придуманная УЕФА Лига наций и лазейка в ней для лузеров — это почти как счастливый лотерейный билет с джекпотом, внезапно свалившийся с неба на голову. 

Но билет один, а претендентов четверо, а потому все равно без драки не обойдется. Так что конец марта в любом случае станет для нашего футбола моментом истины: мы или воздадим хвалы небу и радостно двинемся вперед с новыми силами, либо же окончательно потеряем всякую надежду и обреченно махнем на сборную рукой.

Мархелю тоже придется держать экзамен на профпригодность и потом с этим жить: или грудь в крестах, или голова в кустах.

В случае неудачи этот провал будут вспоминать тренеру всегда и от клише неудачника вряд ли когда‑нибудь удастся избавиться. Так что на кону в прямом смысле честь мундира и судьба. Как для игроков, так и для тренеров», – написал Канашиц.
Источник: tribuna.com
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