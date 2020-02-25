Объект будут возводить китайские подрядчики.





"В первом полугодии нынешнего года по межправительственному соглашению (с Китаем — прим.) начнутся работы по созданию стадиона, проектирование которого сейчас завершается. Что касается стадиона "Трактор", стоит задача сделать его востребованным. Сейчас обсуждаются варианты расширения функционала объекта, например, сама площадка могла бы трансформироваться и использоваться для современного пятиборья, различных игровых видов спорта, а не только для футбола", — цитирует Сивака "Минск-Новости".





Он добавил, что подготовлена концепция по развитию парка 50-летия Октября, направленная на то, чтобы сделать его местом притяжения жителей. Рассматривается вариант создания на территории зеленой зоны лыжероллерной трассы, благоустройства дорожек, обновления уличного освещения. Работы спланируют таким образом, чтобы все было готово к открытию Национального футбольного стадиона.





По словам председателя Мингорисполкома, с появлением Национального футбольного стадиона весь район в границах пр. Партизанского, ул. Ванеева, ул. Долгобродской должен преобразиться, чтобы соответствовать такому знаковому объекту. Будут обновлены фасады зданий, подвижной состав, курсирующий по трамвайной линии в этой части города.



