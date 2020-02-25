Джордж Клуни может купить футбольный клуб «Малага»
Голливудский актер Джордж Клуни размышляет о возможности приобретения испанского футбольного клуба «Малага». Об этом сообщает AS.
Артисту могут помочь в инвестировании американские бизнесмены.
С 2010 года «Малагой» владеет катарский шейх Абдулла Аль Тани. Клуб оценивается в 100 миллионов евро.
09:45 25/02/2020
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