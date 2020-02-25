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Джордж Клуни может купить футбольный клуб «Малага»

Голливудский актер Джордж Клуни размышляет о возможности приобретения испанского футбольного клуба «Малага». Об этом сообщает AS.



Артисту могут помочь в инвестировании американские бизнесмены.

С 2010 года «Малагой» владеет катарский шейх Абдулла Аль Тани. Клуб оценивается в 100 миллионов евро.
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