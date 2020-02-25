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Итоги ЧМ по биатлону: Воробей и Смольский о старте сезона

В итальянском Антхольце завершился главный биатлонный старт сезона. МЛЫН.BY попросил наших биатлонистов — Антона Смольского из Копыля и Максима Воробья из Борисова — рассказать о прошедшем турнире и поделиться планами на домашний чемпионат Европы.

Итоги ЧМ по биатлону: Воробей и Смольский о старте сезона

Антон Смольский: появилось большое желание показывать высокие результаты

— Для меня этот чемпионат стал одним из самых успешных. Он показал, что все возможно. Появилось еще большее желание бороться и показывать высокие результаты. И пятнадцатое место в спринте — не предел. Сделал для себя определенные выводы в плане стрельбы и лыжного хода. Пока эмоций мало, так как было много сил потрачено. Вечером 24 февраля будем с командой в «Раубичах». Настроение хорошее, ведь едем домой. Надеюсь, погода позволит на достойном организационном уровне провести чемпионат.

— На медаль домашнего чемпионата Европы настраиваешься?

— А как же!

Максим Воробей: ощутил большой провал на лыжне


— Откровенно говоря, я не прочувствовал чемпионата мира в полной мере. Пробежал одну лишь гонку (индивидуальную, 79-е место. — Авт.). Сейчас нет той формы, которая была до Нового года. Я просидел почти два месяца и вышел на трассу только три раза, когда многие в нашей команде по 7-8 гонок пробежали. «Индивидуалка» на ЧМ далась очень тяжело. Колоссальный провал был ощутим на лыжне. С непривычки ужасно болели ноги, да и лыжи скользили плохо.

— С каким настроением едете в «Раубичи»?

— Приятно, что чемпионат пройдет дома. Четыре месяца не был в Беларуси, соскучился по родным. Родные стены должны помочь, а болельщики добавят сил и уверенности.
Станислав Лобатый
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