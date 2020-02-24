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Председатель федерации хоккея: Хватит издеваться над страной

Презентация талисмана чемпионата мира по хоккею 2021 года – ежика Спайки – имела неожиданное послесловие. Председатель федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов резко высказался по адресу собственного вида спорта.

Хоккей в Беларуси давно стал притчей во языцех. Будучи любимым видом спорта Александра Лукашенко, хоккей у нас обласкан по самое не хочу. Но результаты не радуют.

Сборная два года назад свалилась во второй дивизион чемпионата мира по хоккею. Прошлой весной ей удалось вернуться в элиту, но вряд ли ёё там ждут блистательные перспективы.

А вот минское «Динамо» в этом году превзошло само себя. «Зубры» досрочно стали худшей командой в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, потерпев в 60 матчах 47 поражений.


«Прессбол» поинтересовался у шефа ФХБ, не напоминает ли ему белорусский хоккей в настоящее время «ёжика в тумане». Ответ оказался потрясающе самокритичным:

– Хорошо если ёжик, а не скунс.  

На этом, однако, Савилов не остановился и рубанул сплеча:

–  Хватит издеваться над страной и в спортивном, и экономическом плане. Спорт должен приносить прибыль. Особенно хоккей: коммерция — его второе имя. Нельзя постоянно и настолько сидеть на шее у государства, как это было в последнее время. Тем более — не принося результата.

Золотые слова! Вот только как они стыкуются с делами хотя бы в теории? Без поддержки государства дорогая игрушка любимого президента…(э-э-э, нет, не так)…любимая игрушка дорогого президента…(уже лучше, но не совсем)…дорогая любимая игрушка президента даст дуба в одночасье.
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