Новый сезон чемпионата Беларуси откроется матчем «Энергетик-БГУ» – БАТЭ
Стали известны даты и время матчей первого тура чемпионата Беларуси-2020.
Об этом сообщает «Трибуна».
1-й тур
19 марта
Энергетик-БГУ – БАТЭ – 17.00
Шахтер – Торпедо-БелАЗ – 19.00 (ТВ)
20 марта
Динамо Брест – Смолевичи – 18.00 (ТВ)
Динамо Мн – Рух – 20.00 (ТВ)
21 марта
Витебск – Городея – 14.00
Ислочь – Неман – 16.00
22 марта
Слуцк – Славия – 14.00
Белшина – Минск – 16.00
Что касается календаря игр со 2-го по 10-й туры, то он будет опубликован 16 марта после того, как будут определены все участники полуфинальных поединков Кубка страны-2019/20. Напомним, 9 и 10 марта пройдут первые игры 1/4 финала, 14 и 15-го – ответные.
19:40 24/02/2020
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