



1-й тур





19 марта





Энергетик-БГУ – БАТЭ – 17.00





Шахтер – Торпедо-БелАЗ – 19.00 (ТВ)





20 марта





Динамо Брест – Смолевичи – 18.00 (ТВ)





Динамо Мн – Рух – 20.00 (ТВ)





21 марта





Витебск – Городея – 14.00





Ислочь – Неман – 16.00





22 марта





Слуцк – Славия – 14.00





Белшина – Минск – 16.00





Что касается календаря игр со 2-го по 10-й туры, то он будет опубликован 16 марта после того, как будут определены все участники полуфинальных поединков Кубка страны-2019/20. Напомним, 9 и 10 марта пройдут первые игры 1/4 финала, 14 и 15-го – ответные.