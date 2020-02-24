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Ёжик Спайки выбран талисманом чемпионата мира по хоккею 2021 года

Ёж Спайки – талисман чемпионата мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Минске и Риге. Презентация главного символа турнира прошла сегодня в Национальном олимпийском комитете.

Выбирало символ компетентное жюри, составленное из известных белорусских и латвийских спортсменов, деятелей культуры, телеведущих и юмористов. Всего же в решающий этап конкурса попали 100 работ, которые создали любители хоккея из двух стран. Ёж – один из наиболее популярных персонажей мифологии Беларуси и Латвии. При этом символ соответствует и слогану чемпионата мира – «Страсть без границ». На талисмане представлены цвета флагов всех стран-участниц турнира, сообщает ОНТ.


Напомним, совместная заявка Беларуси и Латвии победила в голосовании за право принять чемпионат мира три года назад. Турнир пройдёт в Риге и Минске в мае будущего года. Отметим, что белорусская столица примет групповой раунд соревнований, а также полуфинал, финал и матч за третье место.
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