– Появилась информация, что ваша команда будет играть клюшками Bauer.





– А вы сами верите в это?





– Клюшки дорого стоят.





– Да, вы правы. Информация разлетелась по всем порталам, при этом никто не позвонил к нам в клуб и не спросил, правда ли это.





Такие клюшки сейчас существуют только как образцы в очень маленьком количестве. На всю Россию их отправили посмотреть не более ста штук. Это очень мало. На Прибалтику и Беларусь дали менее 20 экземпляров, включая юниорские и молодежные модели. Нам дали посмотреть на клюшку на два часа, и ребята сфотографировались. Мне уже позвонили руководители нескольких клубов, которые эту информацию восприняли с улыбкой и считают, что таким образом мы решили в очередной раз напомнить о себе перед плей-офф. В минском «Динамо» даже такую клюшку не видели.





Производитель просто показывает, что такая модель существует, не более. В НХЛ ею несколько человек играют. И то, скорей всего, клюшки дали, чтобы протестировать.





– А вообще белорусские клубы могут позволить клюшки такой стоимости?





– Ни одна комиссия не пропустит такое и не позволит закупить инвентарь по этим ценам. Хоккеисты играют клюшками, которые стоят в разы дешевле, чем те, о которых мы говорим. В «Динамо-Молодечно» пользуемся бюджетными вариантами, – сказал Мельник.