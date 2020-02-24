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Начальник «Динамо-Молодечно» о клюшке за 500 долларов: «Нам дали на два часа посмотреть на нее, и ребята сфотографировались»

Начальник «Динамо-Молодечно» Дмитрий Мельник прокомментировал информацию о том, что команда будет играть дорогими клюшками.

– Появилась информация, что ваша команда будет играть клюшками Bauer.

– А вы сами верите в это?

– Клюшки дорого стоят.

– Да, вы правы. Информация разлетелась по всем порталам, при этом никто не позвонил к нам в клуб и не спросил, правда ли это.

Такие клюшки сейчас существуют только как образцы в очень маленьком количестве. На всю Россию их отправили посмотреть не более ста штук. Это очень мало. На Прибалтику и Беларусь дали менее 20 экземпляров, включая юниорские и молодежные модели. Нам дали посмотреть на клюшку на два часа, и ребята сфотографировались. Мне уже позвонили руководители нескольких клубов, которые эту информацию восприняли с улыбкой и считают, что таким образом мы решили в очередной раз напомнить о себе перед плей-офф. В минском «Динамо» даже такую клюшку не видели.

Производитель просто показывает, что такая модель существует, не более. В НХЛ ею несколько человек играют. И то, скорей всего, клюшки дали, чтобы протестировать.

– А вообще белорусские клубы могут позволить клюшки такой стоимости?

– Ни одна комиссия не пропустит такое и не позволит закупить инвентарь по этим ценам. Хоккеисты играют клюшками, которые стоят в разы дешевле, чем те, о которых мы говорим. В «Динамо-Молодечно» пользуемся бюджетными вариантами, – сказал Мельник.
Tribuna
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