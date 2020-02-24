Эхо "сахарного дела": в Городее забили в набат

О громком "сахарном деле", в связи с которым задержаны директора сахарных заводов Городеи, Слуцка, Скиделя и Жабинки, сказано уже немало, а известно практически все.





Доподлинно неизвестно другое: как это отразится на футболе — в той же самой Городее? Команда, о внимании к которой директора тамошнего сахкомбината Михаила Криштаповича наслышаны белорусские болельщики, в минувшем сезоне добилась лучшего результата в своей истории — заняла седьмое место в высшей лиге.





Но как все повернется теперь, когда прежний босс пребывает под стражей? Не охладеет ли внимание генерального спонсора к основной команде — и ко всей ее структуре?





Судя по всему, в Городее сейчас веют именно такие ветры, ведь вопросами дальнейшей жизнедеятельности клуба обеспокоен не только он сам.





В распоряжении pressball.by оказалось коллективное письмо родителей воспитанников футбольной ДЮСШ "Городея". Его адресат — председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Бубен. Содержание послания приводим ниже без купюр.





"Мы, родители воспитанников Несвижского, Городейского и Фанипольского отделений ДЮСШ по футболу "Городея", очень обеспокоены ситуацией потенциальной утраты главного спонсора ФК "Городея" — Городейского сахарного комбината — и расформирования учреждения физической культуры и спорта "Футбольный клуб "Городея".





В созданной при клубе детско-юношеской спортивной школе по футболу занимаются 240 мальчиков, проживающих на территории Несвижского и Дзержинского районов. Они бесплатно занимаются любимым видом спорта, обеспечиваются инвентарем, экипировкой и игровой формой.





За них УФКиС "Городея" платит взносы для участия в престижных столичных соревнованиях, бесплатно предоставляет транспорт для поездок на них и обеспечивает детей питанием во время турниров.





А воспитанникам спецклассов с профилем "футбол" клуб оплачивает дополнительное питание в течение всего учебного года. На матчи ФК "Городея" в чемпионате Беларуси воспитанники городейской спортшколы ходят бесплатно.





С нашими детьми в Несвиже, Городее и Фаниполе не просто занимаются десять квалифицированных тренеров, имеющих высшее образование и лицензии UEFA-В. Это еще и внимательные наставники, молодые и креативные, которые находят подход к каждому из ребят во время тренировок и заботятся о наших детях во время поездок на соревнования в другие города Беларуси.





Они сплотили ребят, подружили их и смогли не просто отвлечь от улицы и интерната, а сделать так, что наши дети стали одной командой.





Благодаря УФКиС "Городея" наши мальчишки (15 групп юношей 6-18 лет) получили возможность участвовать в официальных республиканских (4 команды) и областных (2 команды) соревнованиях наравне с ровесниками из областных центров и столицы.





Кроме этого, все воспитанники ДЮСШ, в том числе младшие группы, что особенно важно для начинающих футболистов, круглогодично участвуют в различных товарищеских турнирах (в 2019 году — 15 турниров). В ходе соревнований. проходящих в разных городах, ребята получают возможность изучить географию страны, а с помощью игровой формы с логотипом "Городейский сахар" делают отличную рекламу предприятию.





У "городейчат" уже есть определенные успехи: наши дети каждый год становятся призерами и победителями областных соревнований, а лучшие из воспитанников ДЮСШ попадают в дубль основной команды, переводятся в основу.





Поэтому мы считаем очень важным сохранить всю эту структуру: ДЮСШ — дублеры — основа ФК "Городея". А сколько для нас и наших детей значат матчи основной команды в регулярном чемпионате, проходящие на уютном городейском стадионе!





Для начинающих шестилетних футболистов настоящим праздником является сопровождение игроков на поле перед началом матча. Малыши с гордостью выводят на стадион футболистов минского и брестского "Динамо", БАТЭ и других клубов высшей лиги. Но особая радость — выйти в паре с легендарным капитаном "Городеи" Дмитрием Лебедевым.





Ребята постарше ассистируют на стадионе во время матчей, им для этого закуплена специальная экипировка.





Преемственность футбольных поколений в "Городее" — это самое главное! Наши дети, в том числе и дети работников сахкомбината, придя в местную футбольную ДЮСШ, имеют уникальную возможность в одной структуре вырасти от начинающего футболиста до профессионального спортсмена клуба высшей лиги.





Только в начале 2020 года 14 воспитанников ДЮСШ по футболу "Городея" переданы в дублирующий состав клуба, четверо лучших дублеров 2019 года тренируются с основной командой. Этого нет у воспитанников многочисленных провинциальных и столичных спортшкол и футбольных академий! Именно поэтому юные футболисты с огромным желанием занимаются в фанипольском отделении городейской спортшколы (110 человек на данный момент).





Ездят тренироваться в Городею и юноши из соседних Барановичей (Брестская область). Ведь только благодаря тому, что городейская ДЮСШ находится в структуре футбольного клуба, у ребят есть возможность участия в большом количестве соревнований высокого уровня и необходимая практика для большого футбола, чего нет у их ровесников из непрофильных ДЮСШ соседних районов — Клецка, Столбцов или Копыля.





Мы очень просим принять участие в судьбе футбольного клуба "Городея" и не дать ему развалиться в сложной экономической ситуации, связанной с сахарным заводом. Ведь структура клуба выстраивалась в течение 15 лет и может быть потеряна в один момент, а экономическая ситуация со временем нормализуется.





Мы, жители Несвижсского и Дзержинского районов, не имеем возможности возить детей на тренировки в Минск, Борисов, Солигорск или Брест, где при футбольных клубах есть такие же спортшколы. Это поставит крест на массовом детском футболе в наших районах и лишит Городейский сахарный комбинат части истории. Ведь 15 лет назад команда городейских сахароваров завоевала свой первый трофей и было принято решение для работников сахкомбината и их детей развивать в Городее футбол — спорт номер один.





В 2011 году это движение поддержал наблюдательный совет ОАО "Городеский сахарный комбинат" и учредил футбольный клуб "Городея", а позже — и ДЮСШ "Городея" при клубе".





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Не могли мы не связаться и непосредственно с ФК "Городея", получив следующий комментарий от клубной пресс-службы в лице ее секретаря Ольги МАРЧЕНКО:





- Сотрудники нашего клуба и ДЮСШ также обратились с коллективным письмом в концерн "Белгоспищепром". В нем говорится, что наши домашние матчи объединяют любителей футбола из деревень и городов, представляющих три области — Минскую, Гродненскую и Брестскую.





Болеют за "Городею" семьями, значительная часть зрителей городейского стадиона — работники сахарного комбината и их близкие. Кроме матчей ФК "Городея" в поселке, в округе регулярных семейных развлечений такого масштаба нет. Для болельщиков и просто посетителей матчей всех возрастов создана фан-зона с большим количеством бесплатных спортивных семейных развлечений и общепитом.





А в общем и целом, если клуб будет расформирован, — все то, что создавалось в его футбольной инфраструктуре на протяжении пятнадцати лет, будет утрачено безвозвратно.





Мы просим концерн "Белгоспищепром" оказать поддержку в связи со сложившейся ситуацией, так как он является вышестоящей организацией нашего учредителя. Очевидно, что без сохранения учредителя и его финансовых обязательств перед клубом, имеющихся на сегодняшний день, "Городея" уже не будет прежней.





У клуба есть и другие спонсоры, которым мы также очень благодарны за поддержку. Но ясно, что их вклад в функционирование и развитие футбольного клуба несопоставим с вкладом сахарного комбината.





Остается добавить, что все эти слова не пустой звук. Комфортный стадион "Городея" пережил несколько реконструкций — и там уже давно не стыдно, а очень приятно наблюдать за матчами высшей лиги. Качественное натуральное поле, электроосвещение, уютная обстановка, неподдельная семейная атмосфера единения болельщиков и команды, юных футболистов клуба и их родителей — это все о них.





Да и вообще для поселка с населением меньше пяти тысяч жителей даже не потеря такого интересного проекта, но и резкое снижение к нему внимания со стороны генерального спонсора может оказаться губительной. Для того ли команда проделывала путь с самых низов до элиты, в которой давно заслужила статус крепкого середняка?





Будем ждать развития событий.