Травка зеленеет... Посмотрите на "Раубичи" перед ЧЕ по биатлону (много фото)
Только одному Лукашенко известно, зачем нужно было соглашаться на проведение в Беларуси второй год подряд в общем-то не очень популярного, зато очень затратного ЧЕ по биатлону - в условиях, когда в стране вообще нет снега!
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На погорках начинает зеленеть трава.
В среду, 26 февраля, в «Раубичах» стартует чемпионат Европы по биатлону, который изначально должна была провести Эстония. Но даже в Эстонии достаточного количества снега не нашлось.
Беларусь любезно подставила плечо – и вызвалась провести турнир, хотя погода у нас как раз-таки стоит небывало теплая. И снега за всю зиму было с "гулькин нос".
Но инспекторы приехали в «Раубичи», которые по плану примут последний этап Кубка IBU в середине марта, и решили, что Евро под Минском тоже можно провести.
Мероприятие сразу обрело статус государственной важности – за подготовкой спорткомплекса лично следит Александр Лукашенко. Он даже специально перенес свою биатлонную тренировку в «Раубичи», чтобы обкатать трассу. И сделал позитивное заключение: «международников» не подведем – главное, чтобы не было дождя.
А вот у биатлонистов, которым сразу после ЧМ основным составном придется ехать под Минск, энтузиазма поменьше.
Руководство спорткомплекса в такт Лукашенко с уверенностью рапортует: заготовленного снега хватит и на ЧЕ, и на этап Кубка, а также фристайлистам. Успокаивает и ТВ: все под контролем.
Но поводы для беспокойства все-таки имеются.
«Раубичи» располагают 16 пушками, которые генерируют снег. Почти все работают сейчас на биатлон – на фристайл только две. Но ситуация осложняется тем, что для их работы нужно минус три градуса и ниже. А белорусская погода отрицательной температурой не балует.
Поэтому снег приходится искать и собирать во всех окрестностях. Такую ответственную операцию поручили армии.
К субботе солдаты бережно и аккуратно перевезли большую часть драгоценного природного дара с трассы в «Веснянке». Поделиться снегом готовы также «Логойск» и «Силичи». На крайний случай стратегические резервы припрятаны в тенистом лесу.
За четыре дня до старта ЧЕ фотограф Анна Иванова побывала в «Раубичах» и запечатлела, как спорткомплекс готовится к соревнованиям. Настроение там весеннее.
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Впрочем, если со снегом будет совсем туго, у белорусов есть несколько кейсов, как его получить. Например, Кароль Станислав Радзивилл по прозвищу Пане Коханку летом зиму устраивал при помощи соли – даже кататься на санях можно было!
Еще один выход предложили болельщики, причем очень патриотичный. Сознательным гражданам нужно скинуться по пакету снега и помочь государству.
Источник: tribuna.com
14:55 24/02/2020
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