Еж Спайки стал талисманом ЧМ-2021 в Минске и Риге
Талисманом ЧМ-2021, который пройдет в Минске и Риге, стал ежик Спайки.
«Маскот чемпионата мира станет символом Беларуси и Латвии, символом хоккея, поэтому мы искали общее, создавали историю, вкладывали в персонажа боевой характер.
Мы хотели сделать символ чемпионата любимчиком всех болельщиков и тех, кто равнодушен к игре. Еж – Наш герой.
Проецируя его характер и свойства на хоккейную площадку, мы увидели, что образ ежа очень хорошо подходит для обеих наших сборных — трудолюбивые, быстрые, ловкие, способные в нужный момент дать отпор на спортивной арене», – рассказал директор креативного агентства DAB Никита Устинович.
В зрительском голосовании ранее победил майский жук Хрущ. Профессиональное жюри остановило свой выбор на Еноте Гуляке, еж занял второе место.
В итоге специалисты решили совместить концепции ежа и енота и предложили новый вариант, который и стал символом чемпионата мира.
Источник: tribuna.com
13:50 24/02/2020
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