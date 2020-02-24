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Еж Спайки стал талисманом ЧМ-2021 в Минске и Риге

Талисманом ЧМ-2021, который пройдет в Минске и Риге, стал ежик Спайки.

Еж Спайки стал талисманом ЧМ-2021 в Минске и Риге
«Маскот чемпионата мира станет символом Беларуси и Латвии, символом хоккея, поэтому мы искали общее, создавали историю, вкладывали в персонажа боевой характер. 

Мы хотели сделать символ чемпионата любимчиком всех болельщиков и тех, кто равнодушен к игре. Еж – Наш герой. 

Проецируя его характер и свойства на хоккейную площадку, мы увидели, что образ ежа очень хорошо подходит для обеих наших сборных — трудолюбивые, быстрые, ловкие, способные в нужный момент дать отпор на спортивной арене», – рассказал директор креативного агентства DAB Никита Устинович.

В зрительском голосовании ранее победил майский жук Хрущ. Профессиональное жюри остановило свой выбор на Еноте Гуляке, еж занял второе место. 


В итоге специалисты решили совместить концепции ежа и енота и предложили новый вариант, который и стал символом чемпионата мира.
Источник: tribuna.com
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