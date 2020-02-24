Еж Спайки стал талисманом ЧМ-2021 в Минске и Риге

«Маскот чемпионата мира станет символом Беларуси и Латвии, символом хоккея, поэтому мы искали общее, создавали историю, вкладывали в персонажа боевой характер.





Мы хотели сделать символ чемпионата любимчиком всех болельщиков и тех, кто равнодушен к игре. Еж – Наш герой.





Проецируя его характер и свойства на хоккейную площадку, мы увидели, что образ ежа очень хорошо подходит для обеих наших сборных — трудолюбивые, быстрые, ловкие, способные в нужный момент дать отпор на спортивной арене», – рассказал директор креативного агентства DAB Никита Устинович.





В зрительском голосовании ранее победил майский жук Хрущ. Профессиональное жюри остановило свой выбор на Еноте Гуляке, еж занял второе место.









В итоге специалисты решили совместить концепции ежа и енота и предложили новый вариант, который и стал символом чемпионата мира.