Грабовского оштрафовали за неспортивное поведение
Михаил Грабовский получил штраф за неспортивное поведение в матче с "Ак Барсом" — он бросил на лед бутылку
Тренер минского "Динамо" Михаил Грабовский заработал малый штраф в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (4:5).
Ассистент Крэйга Вудкрофта был наказан за неспортивное поведение — после одного из спорных решений судей Грабовский бросил на лед бутылку.
Источник: pressball.by
10:03 24/02/2020
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