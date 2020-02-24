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Грабовского оштрафовали за неспортивное поведение

Михаил Грабовский получил штраф за неспортивное поведение в матче с "Ак Барсом" — он бросил на лед бутылку

Тренер минского "Динамо" Михаил Грабовский заработал малый штраф в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (4:5).

Ассистент Крэйга Вудкрофта был наказан за неспортивное поведение — после одного из спорных решений судей Грабовский бросил на лед бутылку.
Источник: pressball.by
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