Грабовского оштрафовали за неспортивное поведение

Тренер минского "Динамо" Михаил Грабовский заработал малый штраф в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (4:5).





Ассистент Крэйга Вудкрофта был наказан за неспортивное поведение — после одного из спорных решений судей Грабовский бросил на лед бутылку.



