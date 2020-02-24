Ирина Кривко: чемпионат Европы в Раубичах? Честно, не знаю, что сказать. Состояние не очень хорошее
Олимпийская чемпионка Ирина Кривко рассказала о мотивации на чемпионат Европы в Раубичах и заключительные этапы Кубка мира.
- Нужно собраться, поставить перед собой цели… Вот только пока не знаю, как это сделать. Но время лечит. Посмотрим…
- Уже в среду в Раубичах стартует чемпионат Европы. Получается, с корабля на бал…
- Честно, не знаю, что сказать… Состояние не очень хорошее, но хочется верить, что дома станет легче.
Ирина Кривко извинилась перед болельщиками за плохую стрельбу в субботней эстафете на чемпионате мира в Италии.
- Есть такая идиома: забыть как страшный сон. Ее можно применить в вашем случае?
К сожалению, да. Слов из песни не выкинешь.
- Чем вы можете объяснить столь неудачную стрельбу на первом огневом рубеже?
- Ничем… Честно. Я просто не понимаю, что произошло. Мне остается только извиниться перед болельщиками за такую провальную стрельбу. Но связное объяснение отсутствует. Давно у меня не было такой ужасной "лежки", — цитирует Кривко sputnik.by.
09:59 24/02/2020
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