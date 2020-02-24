- Нужно собраться, поставить перед собой цели… Вот только пока не знаю, как это сделать. Но время лечит. Посмотрим…





- Уже в среду в Раубичах стартует чемпионат Европы. Получается, с корабля на бал…





- Честно, не знаю, что сказать… Состояние не очень хорошее, но хочется верить, что дома станет легче.





Ирина Кривко извинилась перед болельщиками за плохую стрельбу в субботней эстафете на чемпионате мира в Италии.





- Есть такая идиома: забыть как страшный сон. Ее можно применить в вашем случае?

К сожалению, да. Слов из песни не выкинешь.





- Чем вы можете объяснить столь неудачную стрельбу на первом огневом рубеже?





- Ничем… Честно. Я просто не понимаю, что произошло. Мне остается только извиниться перед болельщиками за такую провальную стрельбу. Но связное объяснение отсутствует. Давно у меня не было такой ужасной "лежки", — цитирует Кривко sputnik.by



