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Организатор бойцовского турнира: я делаю спортивное мероприятие — дайте в аренду бесплатно мне на двое суток. У нас пока такого нет

29 февраля в Минске пройдет турнир MGC. В программе вечера 10 поединков по правилам кикбоксинга, ММА и бокса. Организатор и идейный вдохновитель действа Константин Маханьков рассказал о трудностях, с которыми столкнулся.

- Все-таки можно ли на постоянной основе в Беларуси сделать качественный профессиональный турнир? Потому что в Европе этот сегмент давно уже востребован. Почему у нас никак не удается сделать этот продукт до конца?

- Я думаю, мы проведем такой турнир, посмотрим интерес публики. И в будущем, надеюсь, нам пойдут навстречу даже те же директора спортивных комплексов. Будут какие-то скидки. Пойдут какие-то инвесторы. Естественно, мы хотим. Они уже идут на какие-то наши условия, помогают настолько, насколько возможно.

Но если у нас сделать для спорта какой-то определенный сегмент — вот, я делаю спортивное мероприятие, дайте в аренду бесплатно мне на двое суток. У нас пока такого нет. Если будет — будет отлично. Будем чаще делать турниры. Но частить тоже нельзя, публике может это приестся, — сказал Маханьков в программе "Неделя спорта" на СТВ.
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