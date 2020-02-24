Биатлон. На Александра Логинова и Александра Касперовича в Италии заведено уголовное дело
Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что на биатлониста Александра Логинова и тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
"Есть инфа, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии! Письмо барышни из ИБУ оказалось весьма серьезным! Ждем развития событий… Но из Италии обоих выпустят", — написал Губерниев в телеграме.
Эту информацию подтвердил и глава СБР Владимир Драчев.
"Если в гаджетах и бумагах нет никаких улик по допингу, дело закроют". Владимир Драчев подтвердил возбуждение уголовного дела против Логинова
Утром 22 февраля итальянская полиция на основании письма представителя ИБУ провела обыск в номере и автомобиле Александра Логинова. Проблема состояла в поддельной аккредитации Касперовича, из-за чего Логинову припомнили давнюю дисквалификацию за применение допинга. В ночь на 23 февраля полиция вновь приехала к Логинову подписать протокол, составленный по итогам утреннего обыска.
09:05 24/02/2020
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