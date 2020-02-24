"Есть инфа, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии! Письмо барышни из ИБУ оказалось весьма серьезным! Ждем развития событий… Но из Италии обоих выпустят", — написал Губерниев в телеграме.





Эту информацию подтвердил и глава СБР Владимир Драчев.





"Если в гаджетах и бумагах нет никаких улик по допингу, дело закроют". Владимир Драчев подтвердил возбуждение уголовного дела против Логинова





Утром 22 февраля итальянская полиция на основании письма представителя ИБУ провела обыск в номере и автомобиле Александра Логинова. Проблема состояла в поддельной аккредитации Касперовича, из-за чего Логинову припомнили давнюю дисквалификацию за применение допинга. В ночь на 23 февраля полиция вновь приехала к Логинову подписать протокол, составленный по итогам утреннего обыска.



