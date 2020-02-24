+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Биатлон. На Александра Логинова и Александра Касперовича в Италии заведено уголовное дело

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что на биатлониста Александра Логинова и тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.

"Есть инфа, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии! Письмо барышни из ИБУ оказалось весьма серьезным! Ждем развития событий… Но из Италии обоих выпустят", — написал Губерниев в телеграме.

Эту информацию подтвердил и глава СБР Владимир Драчев.

"Если в гаджетах и бумагах нет никаких улик по допингу, дело закроют". Владимир Драчев подтвердил возбуждение уголовного дела против Логинова

Утром 22 февраля итальянская полиция на основании письма представителя ИБУ провела обыск в номере и автомобиле Александра Логинова. Проблема состояла в поддельной аккредитации Касперовича, из-за чего Логинову припомнили давнюю дисквалификацию за применение допинга. В ночь на 23 февраля полиция вновь приехала к Логинову подписать протокол, составленный по итогам утреннего обыска.
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы
Тацяна Грачанікава
Знай свою историю: 23 февраля
Юрий Губаревич
Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА
Петр Рудковский
Навука - гэта ідэалогія? Адказ Гапавай


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru