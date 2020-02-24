В Италии отменили матчи Серии А из-за коронавируса

Как передает Oxu.Az, об этом объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. Причиной названа вспышка коронавируса в этих регионах.





Среди отмененных соревнований – матчи Серии А "Верона" - "Кальяри", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Интер" - "Сампдория". Все три встречи должны были пройти в один день. Когда они состоятся, пока неизвестно.









В то же время отменены 42 матча в любительских и молодежных лигах, а также игра Серии В "Асколи" - "Кремонезе".





Отметим, что в настоящее время лидером Серии А является «Ювентус», набравший 60 очков за 25 матчей. В "тройку" также входят "Лацио" (56) и "Интер" (54).



