Сборная Беларуси по футболу впервые обыграла Узбекистан
Сборная Беларуси по футболу провела первый товарищеский спарринг со сборной Узбекистана во время тренировочного сбора перед полуфинальным матчем Лиги Наций. Подопечные Михаила Мархеля были сильнее соперника и победили со счетом 1:0, пишет SPORT.TUT.BY
Беларусь — Узбекистан — 1:0
Хамрия (ОАЭ). Стадион «Аль-Хамрия».
Беларусь: Павлюченко — Матвейчик, Политевич, Павловец, Бурко (Швецов, 90) — Корзун (Лисакович, 67), Кендыш — Нехайчик (Карпович, 90), Драгун, Стасевич (к) — Лаптев (Подстрелов, 78).
Узбекистан: Суюнов — Халмухаммедов, Эшмурадов, Кримец (к), Зотеев — Исмаилов, Исматуллаев, Кадыркулов — Жалоллидинов, Сергеев, Абдихаликов.
Гол: 1:0 — Нехайчик.
Предупреждения: Лаптев (49), Кендыш (73), Исмаилов (89).
Нереализованный пенальти: Драгун (58, вратарь парировал).
В первом тайме команды не показали какого-то яркого футбола. Впрочем, белорусы имели небольшое преимущество, которое смогли превратить в гол на 26-й минуте. Сработала борисовская связка. Игорь Стасевич отдал пас на Павла Нехайчика, который переправил мяч в сетку узбеков.
Второй тайм выдался значительно веселее. Лучше его провели белорусы, которые могли забивать еще, но пенальти не реализовал Стас Драгун. Отметим, что заработал его Павел Бурко, но бить почему-то пошел Стас. Перед ударом капитан команды Павел Нехайчик о чем-то переговорил с ним.
А через пару минут уже сам Павел мог отличиться, но после его заброса мяч попал в перекладину.
Отметим, что удачно вошел в игру Виталий Лисакович, который сильно напрягал оборону Узбекистана. В матче в составе «белакрылых» дебютировали Дмитрий Подстрелов, Сергей Карпович и Максим Швецов.
В концовке матча узбеки получили право на перспективный штрафной, но коварный удар отразил вратарь Павел Павлюченко. И все же последнее слово в игре осталось за белорусами, которые до самого конца старались забить еще и имели для этого моменты.
Финальный свисток зафиксировал первую победу белорусов над узбеками.
Этот матч стал третьим в истории противостояния этих сборных, напоминает сайт федерации. Команды впервые встретились в феврале 2001-го, Узбекистан оказался сильнее 2:0.
Через два года, в начале апреля 2003 года, соперники сошлись вновь в товарищеском матче на стадионе «Динамо». Хозяева повели 2:0, однако во втором тайме соперник сумел восстановить равновесие — 2:2.
В составе той сборной сыграл Дмитрий Ровнейко, который сейчас входит в тренерский штаб.
24 февраля «Белыя крылы» совершат перелет в Болгарию. Товарищеский матч Болгария — Беларусь состоится 26 февраля на национальном стадионе «Васил Левски» и начнется в 18.00 по белорусскому времени.
Скандал перед сбором «белакрылых»
Главный тренер сборной Михаил Мархель включил в окончательный состав национальной команды 26 футболистов, среди которых традиционно были игроки БАТЭ, «Шахтера» и брестского «Динамо». Эти белорусские клубы проводили сборы в Турции.
И как стало известно «Трибуне», борисовчане и солигорчане не захотели отпускать своих ведущих игроков. Позже к этой кампании присоединился и Брест.
Федерация футбола крайне возмутилась этим поведением и выступила с довольно резким заявлением.
В бой на стороне АБФФ вступило Министерство спорта и туризма в лице Сергея Ковальчука, который заявил, что финансирование футбола сократится, если сборная не выйдет на чемпионат Европы — 2020.
По этому поводу в ведомстве прошло закрытое заседание с участием представителей белорусских клубов, после которого клубы-бунтари отпустили игроков с определенными условиями.
Потери сборной
Неожиданно травмировались три ведущих вратаря сборной: Александр Гутор, Максим Плотников и Антон Чичкан. К счастью, Гутор уже тренируется с основой «Шахтера» и, скорее всего, сыграет против Грузии в марте.
Не поможет сборной и Михаил Гордейчук, который выпал в последний момент, повредившись на сборах брестского «Динамо».
В стан сборной были экстренно вызваны Егор Хаткевич, Максим Швецов, Сергей Карпович, Сергей Волков и Дмитрий Подстрелов.
Ростер команды выглядит так:
вратари: Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район);
защитники: Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все — «Шахтер», Солигорск), Александр Павловец («Динамо-Брест»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район);
полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик (все — БАТЭ, Борисов), Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Сергей Волков («Витебск»);
нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск).
На матч против Болгарии 24 февраля в составе «белакрылых» отправятся 18 футболистов:
вратари: Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район);
защитники: Кирилл Печенин («Динамо-Брест»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район), Александр Позняк («Городея»), Никита Степанов («Торпедо-БелАЗ, Жодино»);
полузащитники: Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Евгений Шевченко, Роман Юзепчук (все — «Динамо-Брест»), Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар, Владислав Климович (оба — «Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Сергей Волков («Витебск»);
нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск), Всеволод Садовский («Динамо-Брест»).
А что Шкурин? Вызовут его на бой с Грузией?
Да, главный тренер команды Михаил Мархель рассказал, что все-таки рассчитывает на нападающего ЦСКА Илью Шкурина. Напомним, нападающий стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата, а зимой через брестское «Динамо» перебрался в клуб, который тренирует белорус Виктор Гончаренко.
Илья пока «феерит» на испанских сборах «армейцев»: забивает голы, раздает ассисты пяткой. Команде он точно пригодится!
Но Шкурина не вызывали на текущий сбор национальной команды, так как он проводится в нефиксированные УЕФА даты.
20:41 23/02/2020
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