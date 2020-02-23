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Источник: белорусские клубы в следующем сезоне не будут играть в МХЛ

Белорусские клубы в следующем сезоне, скорее всего, не выступят в Молодежной хоккейной лиге.


Об этом сообщает "Белорусский хоккей".

Предполагалось, что в МХЛ может появиться сразу три команды из Беларуси.

В МХЛ ранее выступали два белорусских клуба: минская "Юность" и "Динамо-Шинник" из Бобруйска. Команды из Беларуси не представлены в МХЛ с сезона-2016/17.
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