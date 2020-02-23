+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Российский биатлонист Логинов снялся с масс-старта. Его допрашивали до поздней ночи

Российский биатлонист Александр Логинов не выступит в гонке с общего старта на чемпионате мира в итальянском Антхольце, сообщает ТАСС со ссылкой на тренерский штаб сборной России.

Напомним, что вчера итальянская полиция провела обыск в номере у Логинова. Причиной стало нарушение аккредитационных правил личным тренером биатлониста Александром Касперовичем, а также предыдущая допинговая история россиянина. Напомним, что в 2013 году Александр Логинов был дисквалифицирован за употребление ЭПО.

Победа Логинова в спринте была негативно встречена рядом топ-биатлонистов.

Как сообщает комментатор Дмитрий Губерниев, допрос Логинова продолжался вчера до поздней ночи.

«Чемпионат» отмечает, что причиной снятия стали психологические проблемы.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Тацяна Грачанікава
Знай свою историю: 23 февраля
Юрий Губаревич
Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА
Петр Рудковский
Навука - гэта ідэалогія? Адказ Гапавай
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru