Российский биатлонист Логинов снялся с масс-старта. Его допрашивали до поздней ночи
Российский биатлонист Александр Логинов не выступит в гонке с общего старта на чемпионате мира в итальянском Антхольце, сообщает ТАСС со ссылкой на тренерский штаб сборной России.
Напомним, что вчера итальянская полиция провела обыск в номере у Логинова. Причиной стало нарушение аккредитационных правил личным тренером биатлониста Александром Касперовичем, а также предыдущая допинговая история россиянина. Напомним, что в 2013 году Александр Логинов был дисквалифицирован за употребление ЭПО.
Победа Логинова в спринте была негативно встречена рядом топ-биатлонистов.
Как сообщает комментатор Дмитрий Губерниев, допрос Логинова продолжался вчера до поздней ночи.
«Чемпионат» отмечает, что причиной снятия стали психологические проблемы.
14:57 23/02/2020
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