Напомним, что вчера итальянская полиция провела обыск в номере у Логинова. Причиной стало нарушение аккредитационных правил личным тренером биатлониста Александром Касперовичем, а также предыдущая допинговая история россиянина. Напомним, что в 2013 году Александр Логинов был дисквалифицирован за употребление ЭПО.





Победа Логинова в спринте была негативно встречена рядом топ-биатлонистов.





Как сообщает комментатор Дмитрий Губерниев, допрос Логинова продолжался вчера до поздней ночи.



