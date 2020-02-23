Александр Овечкин стал восьмым хоккеистом в истории НХЛ, достигшим рубежа в 700 заброшенных шайб
Юбилейный гол он забил на 45-й минуте матча с «Нью-Джерси».
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), пишет ex-press.by
Юбилейный гол он забил на 45-й минуте матча с «Нью-Джерси» (2:3). По количеству заброшенных шайб он занимает восьмое место в рейтинге лучших снайперов НХЛ. Чтобы подвинуть Майка Гартнера с седьмой строчки, Овечкину необходимо забросить еще не менее восьми шайб.
Первое место в рейтинге по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах — у канадца Уэйна Гретцки. Он забросил за карьеру 894 шайбы. Среди россиян второе место после Александра Овечкина занимает Сергей Федоров (483).
Александр Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли.
11:58 23/02/2020
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