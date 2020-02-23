Лига чемпионов: БГК обыграл лидера группы «Киль», но поезд уже ушел

БГК имени Мешкова одержал победу над "Килем" в домашнем матче предпоследнего тура группового раунда Лиги чемпионов — 33:30, передает pressball.by





Самым результативным игроком встречи стал универсал мешковцев Никита Вайлупов — он забросил 11 мячей. БГК утратил шансы на выход в плей-офф еще до начала поединка. 29 февраля брестчане завершат выступление на турнире домашним матчем с "Порту".





БГК имени Мешкова — Киль — 33:30 (16:13)





БГК имени Мешкова: Пешич, Мацкевич; Вайлупов (11), Панич (6), Юринок (5), Малус (4), Шкуринский (3), Канкараш (3), Сельвесюк (1), Обранович, Аккамбре, Обрадович, Шумак, Баранов. Разгор, Джукич.





Группа "В": Киль — 20 (13), Веспрем — 16 (12), Виве — 16 (13), Монпелье — 15 (12), Порту — 12 (13), Вардар — 11 (13), БГК имени Мешкова — 8 (13), Мотор — 4 (13).



